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Смертоносные поля: сколько может заминировать система «Земледелие»

Подходы к наших позициям на Красноармейском направлении минирует система «Земледелие». Снаряды с минами она забрасывает на дальность до 15 километров.
Павел Кутаренко 2025-04-28 05:31:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вместе с бойцами 12-й отдельной инженерной бригады группировки войск «Центр» мы выдвинулись на боевую позицию вместе с группой огневого прикрытия. Позади нас - главный герой: уникальная инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

На позицию едем, скрываясь в лесополосе. Но расслабиться здесь нельзя даже на марше.

«Задача у нас - прикрывать боевую машину, смотреть за небом пристально, потому что очень много "птиц" летает», - говорит стрелок Дмитрий Козырялов.

Мы работаем на Красноармейском направлении. Расчет системы «Земледелие» получил задачу дистанционно заминировать подходы к нашим позициям, где возможны контратаки противника. В машине - всего два человека. Современная техника почти все делает сама. 

«У нас есть метеомачта, которая снимает приземные параметры - направление ветра относительно планируемого направления работы. И метеостанция, которая уже на высоте ведет корректировку полета боеприпаса. Все это рассчитывается автоматически, без участия человека», - рассказывает командир взвода управляемого минирования Иван Кравцов.

Реактивные снаряды несут в себе кассеты с противотанковыми и противопехотными минами. Они летят на дальность от 5 до 15 километров. Вся работа занимает считанные минуты. Расчету необходимо быстро покинуть позицию, пока не прилетела «ответка».

Полный пакет одной установки способен заминировать участок фронта протяженностью 2,5 километра. Причем снаряды эти программируемые. Они могут быть активированы в заданное время или самоликвидироваться. На кадрах объективного контроля - результат работы «Земледелия». Это подрыв бронегруппы противника, пытавшейся пойти в контратаку.

«Поставили смешанное минное поле на максимум - а через пару часов уже на поле дымились БТР и танк противника. Это были Т-80, и натовский М113. Бронегруппой противник пытался заскочить на позиции наших войск, но мы воспрепятствовали этому», - рассказал Иван Кравцов.

Эту установку расчет получил совсем недавно, но уже успел совершить на ней больше сотни боевых выездов. Современная техника, не имеющая аналогов в мире, позволяет не только беречь жизни саперов, но и надежно прикрывает нашу пехоту на переднем крае.

#Украина #ВСУ #минирование #красноармейское направление #ИСДМ «Земледелие»
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