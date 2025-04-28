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Один человек погиб и один ранен в Брянске при атаке БПЛА

Губернатор сообщил о десятках сбитых беспилотников ВСУ.
Владимир Рубанов 2025-04-28 04:47:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Один человек погиб в Брянске в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Еще одна жительница областного центра получила ранения. Ее отвезли в больницу и оказывают помощь.

Богомаз сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область около 2 часов ночи на 28 апреля. Спустя два с половиной часа он написал, что подразделения противовоздушной обороны сбили в регионе несколько десятков беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по итогам налета БПЛА есть ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. Проводить осмотр и оценивать ущерб будут после того, как завершат работу оперативные службы.

#Брянская область #Брянск #Александр Богомаз
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