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Times: Киев не сможет убедить Трампа улучшить условия мирного соглашения

Также Киев не сможет продолжать боевые действия до окончания президентского срока Трампа или без помощи США.
Виктория Бокий 2025-04-28 04:36:49
© Фото: Samuel Corum, Pool via Consolidated News Photos Globallookpress

Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Об этом пишет The Times.

«Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп в Белом доме», — говорится в материале издания.

Кроме того, автор материала подчеркивает, что Киев неспособен продолжать боевые действия до окончания президентского срока Трампа или без помощи Вашингтона.

Как сообщается в газете, надежды Украины на то, что Соединенные Штаты предоставят ей желаемые гарантии безопасности, вероятно, обречены на провал.

Ранее глава Белого дома заявил, что Киев вредит переговорам по урегулированию украинского конфликта тем, что не признает Крым российским. Трамп также отметил, что Владимир Зеленский обязан заключить мир с Россией. В ином случае, считает американский лидер, он потеряет всю страну.

#Украина #сша #Европа #мирное соглашение #дональд трам
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