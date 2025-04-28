В Белгороде иномарка протаранила карету скорой помощи

В Белгороде иномарка столкнулась с каретой скорой помощи. В результате ДТП от полученных травм скончался фельдшер. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Белгородской области.

Отмечается, что автомобиль СМП опрокинулся после того, как в него влетела легковая машина.

Сейчас в больнице находятся еще один медицинский работник, водитель и пациент, все они во время столкновения были в скорой. Также пострадал и водитель иномарки, он тоже доставлен в медучреждение.

По данным УМВД РФ по региону, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Об инциденте сообщил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что во время аварии в карете скорой помощи находился пациент в тяжелом состоянии.

По информации губернатора региона, еще один врач, находившаяся в скорой, доставлена в больницу с множественными ушибами и черепно-мозговой травмой. Водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки.

Также Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате аварии фельдшера. Он подчеркнул, что память о нем должна жить вечно, так как «именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее».