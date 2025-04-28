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Экипаж Т-80БВМ с 10 километров разрушил пункт дислокации ВСУ

Танкисты работали 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
2025-04-28 07:43:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении. Работу машины с закрытой позиции показало Минобороны России.

Танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов и направились на заранее подготовленную огневую позицию. На месте они оперативно навели орудие на цель и ударили 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Экипаж полностью разрушил здание, в котором располагались военнослужащие ВСУ, на дальности до 10 километров.

«Цели бывают разные. Мы работали на 12 километров, в основном 9-10 километров. Поправки минимальные. Поддерживаем заходы ребят на позиции, осуществляем огневое прикрытие машин», - рассказал командир танка Александр Микитюк.

Стрельбу корректировали операторы беспилотника. Это обеспечило точное поражение цели с минимальным расходом боеприпасов.

Работа «полупрямой наводкой» позволяет танкистам выполнять задачи минимальным количеством выстрелов. При этом машина остается незамеченной для контрбатарейных средств противника и воздушной разведки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #танкисты #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
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