Сохранить историческую память: как прошло открытие марафона «Знание. Первые»

Пример героев спецоперации навсегда останется в памяти россиян, заявил Михаил Мишустин в ходе встречи с участниками просветительского форума «Знание. Первые», посвященного 80-летию Великой Победы. В рамках мероприятия участники освоили не только теоретическую информацию, школьники и студенты со всей страны приступили и к практике - на полях форума можно было освоить навыки первой помощи или, например, научиться управлять беспилотником.

«Нам важно помнить о Великой Отечественной войне, потому что мы - народ, который принес победу, освобождение от фашистской Германии. Если бы фашистская Германия выиграла в войне, славянский народ ждало бы скудное будущее и задача молодежи это помнить и знать, не дать исказить историю нашей страны», - заявил участник марафона «Знание. Первые» Никита Тузов.

Марафон «Знание. Первые» - это площадка для диалога между молодежью и первыми лицами государства. Первым с лекцией выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер рассказал про индустриальный рывок, который совершила наша страна в годы войны. Также Мишустин ответил на вопрос, кто для него главный герой Войны.

«Для меня самым главным героем является весь наш советский народ - дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. Они объединились перед лицом врага, проявили мужество, смелость, позволили нашей стране выстоять в самой жесткой, кровопролитной войне. Не могу не сказать о героях сегодняшних, об участниках СВО, которые сейчас, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди - пример для каждого из нас», - отметил премьер.

Михаил Мишустин провел с молодежной аудиторией оживленную дискуссию, в ходе которой юные участники задали свои вопросы.

«Я спросила, какую бы глобальную проблему он решил первым делом, если бы у него была возможность при помощи любых передовых технологий это сделать. Он дал ответ, что это была бы массовая глобальная электрификация. Масса населения живет без доступа к такой казалось бы простой вещи», - рассказала участница марафона Алина Васильева.

В мероприятии участвовали и министр транспорта Роман Старовойт и министр финансов Антон Силуанов, которые тоже поделились воспоминаниями о своих предках, воевавших в годы ВОВ.

Помимо центральной площадки в Москве марафон проходит во всех регионах страны. На сцене в качестве приглашенных гостей выступают известные люди и лидеры общественного мнения, спортсмены, ветераны боевых действий, герои России, военкоры. Среди спикеров - корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин, который поделился опытом работы в зоне СВО.

«Если говорить о работе в боевых условиях, то тут нет никакой возможности проявлять эмоции, все максимально сосредоточены и ты ориентируешься на военных. Работа военного журналиста - это прежде всего работа на результат, работа на победу, то есть эффективная, а не эффектная журналистика», - отметил Бородкин.

Также сегодня рассказами про осмысление Войны и Победы выступили хвезды отечественной эстрады Полина Гагарина и Олег Газманов. Марафон «Знание. Первые» продлится еще два дня. В программе ожидается участие Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова, Льва Лещенко и Оливера Стоуна.