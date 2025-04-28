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Fars: число погибших после взрыва в порту Ирана выросло до 70 человек

До этого сообщалось о 65 погибших после взрыва в порту Шахида-Раджаи.
Дарья Ситникова 2025-04-28 23:02:08
© Фото: Mehr News Agency XinHua Global Look Press

В результате мощного взрыва в порту имени Шахида-Раджаи на юге Ирана число погибших выросло до 70 человек. Об этом сообщило агентство Fars.

«Глава антикризисного управления Хормозгана: число погибших в результате инцидента в порту Шахид-Раджаи достигло 70 человек», - прокомментировало агентство.

Ранее сообщалось о 65 погибших в результате взрыва в порту Шахида-Раджаи. Помимо этого, известно, что по указу президента РФ Владимира Путина МЧС России направило два самолета российский спасателей на место происшествия взрыва в порту.

#взрыв #Путин #Иран #МЧС #погибшие #порт шахида-раджаи
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