В центре «Патриот» обсудили задачи военно-строительного комплекса МО РФ

Перед военно-строительным комплексом Минобороны России стоят масштабные задачи - от строительства госпиталей до полигонов. Вопросы развития комплекса обсудили на конференции в центре «Патриот». Замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков обозначил приоритетные направления работы ВСК, в том числе с учетом целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Многие объекты уже на 95 процентов готовы к сдаче, например, военный госпиталь имени Мандрыка в центре Москвы. Его строили два года.

«Два здания общей площадью 11 000 квадратных метров. Одно из них - лечебно-диагностический комплекс, который строили с нуля. Второе – реставрационные работы существующего здания. Между ними переход, по которому будут передвигаться и пациенты и персонал», - рассказал руководитель проекта Военно-строительной компании МО РФ Антон Снегов.

В комплексе располагаются палаты на 170 пациентов, две операционные, процедурные и кабинеты физиотерапии, а также соляная комната. Остались финальные штрихи – докрасить, расставить технику и мебель. Пациентов начнут принимать уже этой осенью.

Стройки на объектах Минобороны ведутся по всей стране. С учетом расширения госпрограммы вооружения темпы работы будут наращивать. Военно-строительный комплекс Минобороны ждут перемены - план и детали обсуждался на конференции в парке «Патриот».

Одна из главных задач, по словам Фрадкова, это финансирование строек. Расходование бюджетных средств должно быть под контролем.

«Деньги должны расходоваться рационально. Поэтому буду обращать особое внимание на финансовую дисциплину и на повышение эффективности трат и контроль за целевым расходованием средств», - уточнил замминистра.

Военный строительный план на ближайшие годы увеличили из-за увеличения штатной численность Вооруженных сил России – она составляет почти 2 миллиона 390 тысяч.

«Нам надо качественно разместить военнослужащих – это военные городки. Нам надо обеспечить полигоны, где они будут обучаться. Надо выполнить задачи по специальной стройке – это касается техники, специального вооружения. Плюс – ряд социальных проектов: это медицина, это образование», - отметил руководитель департамента строительства МО РФ Игорь Маковский.

В городе Мирный военные строители заканчивают работы в обновленном спорткомплексе «Звезда» - докрашивают стены, налаживают инженерные системы, собирают мебель.

«На месте старого комплекса было возведено новое здание с двумя функциональными бассейнами - 25 метров, 6 дорожек и залом для борьбы», - рассказал начальник подразделения Военно-строительной компании МО РФ Василий Кисляков.

Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься до 250 человек - это жители Мирного и военные с космодрома Плесецк.

По новому плану укрепление Военно-строительной комплекса Минобороны включает в себя и автоматизацию процессов – и в проектировании, и в строительстве. Павел Фрадков отметил, что нужно совершенствовать и нормативно-правовую базу. Особое внимание будут уделять приемке выполненных работ, уточнил он.