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Трехэтажный танк: какие письма на фронт писала дочь художнику Кроткову

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды телеканал «Звезда» публикует «Письма с фронта» — конверты из прошлого, которые сохранили теплые слова из самых ожесточенных времен.
Ирина Егорова 2025-04-28 20:40:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главное наследие героя войны и известного художника-оформителя Алексея Кроткова - это его фронтовые письма к любимой дочери Галине. В минуты затишья он писал ей о подвигах наших бойцов и о том, что ценит на войне, пытаясь отвлечь мысли маленького ребенка от голодного детства.

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды телеканал «Звезда» открывает «Письма с фронта» — конверты из прошлого, которые сохранили теплые слова из самых ожесточенных времен.

В очередном письме к отцу Галина нарисовала трехэтажный танк, Кротков тогда показал его инженеру, который занимался строительством боевых машин.

«Танк у тебя нарисован подходяще, ни к чему придраться нельзя. У нас пока они другие, но у тебя самый такой, которым лучше воевать. Во-первых, он трехэтажный, и, значит, просторно в нем. Если в одном этаже станет туго, тогда танкисты перелезут в другой или в третий и оттуда будут стрелять, и так или иначе фрицам все равно конец придет», - говорится в письме.

Увидеть любимую дочь известному художнику-оформителю было не суждено. В бою под Ельней 8 сентября 1943 года Кротков получил тяжелое ранение и скончался на следующий день.

#9 мая #танк #80-летие победы #100 дней до победы #письма с фронта
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