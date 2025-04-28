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Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Министр иностранных дел России и госсекретарь США договорились продолжать контакты на всех уровнях.
Виктория Бокий 2025-04-28 02:00:26
© Фото: Сергей Карпухин POOL, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в ходе разговора произошел продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского диалога, который заметно активизировался в последнее время.

Отмечается, что основное внимание Лавров и Рубио уделили украинскому кризису.

«В развитие состоявшейся 25 апреля беседы Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом Министр и Госсекретарь подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, по ходу беседы были затронуты и другие международные вопросы.

Как подчеркнули в российском МИД, Сергей Лавров и Марко Рубио договорились продолжать контакты на всех уровнях.

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