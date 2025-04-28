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Для сотрудников МО Канады разработали инструкцию на случай атаки гусей

Сотрудникам комплекса ведомства в Оттаве лучше знать, как избежать атаки гусей, так как последние несколько лет птицы используют территорию комплекса для гнездования.
Дарья Ситникова 2025-04-28 17:15:45
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press

Министерство национальной обороны Канады выпустило инструкцию для чиновников, которые работают в комплексе ведомства в Оттаве. В документе говорится, как правильно вести себя при встрече с гусями, которые выбрали их территорию для гнездования. Об этом сообщила газета Ottawa Citizen.

По данным издания, уже в течение нескольких лет гуси используют территорию комплекса на Карлинг-авеню для гнездования, которое проходит с марта по май. Помимо этого, газета отметила, что птицы становятся агрессивными после откладывания яиц.

В инструкции говорится о том, что военным и гражданским сотрудникам не стоит кормить гусей или дотрагиваться до них, это может спровоцировать птиц.

«Если сотрудники встречаются с одной из птиц, которая ведет себя агрессивно, рекомендуется сохранять спокойствие и не паниковать», - говорится в публикации.

Помимо этого, в инструкции указывают, что сотрудникам Минобороны лучше отходить медленно, при этом сохранять зрительный контакт с птицей.

#Канада #гуси #инструкция #Оттава #министерство национальной обороны канады
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