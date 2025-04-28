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Мишустин оценил успехи российской экономики на фоне санкций

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о росте валового внутреннего продукта более чем на 4%, что превышает показатели развитых стран.
Ян Брацкий 2025-04-28 14:26:08
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия вопреки оказываемому на нее международному санкционному давлению выстояла и сегодня находится в четверке крупнейших экономик мира. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин открывая марафон «Знание.Первые».

«Сегодня Россия - в четверке крупнейших экономик мира. Рост валового внутреннего продукта превышает 4%. Он существенно больше, чем в среднем у развитых стран», - заявил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что с 2022 года в отношении юридических и физических лиц в России коллективный Запад ввел 28 595 санкций.

Как сказал глава государства на пленарном заседании съезда РСПП, инициаторы рестрикций сами потеряли им счет.

Подобные меры представляют собой механизм системного стратегического давления на нашу страну, добавил президент. Он указал на стремление конкурентов Москвы сдержать Россию и ослабить ее технологические и экономические возможности.

#Экономика #в стране и мире #ввп #мишустин #Знание.Первые
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