Артиллерист признался, что «Гиацинт-С» дает заехать в «непроходимые дебри»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с российскими артиллеристами, уничтожающими боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Командир самоходки «Гиацинт-С» высоко оценил проходимость машины.

«Мы более маневренные, можем заехать в непроходимые дебри и поставить орудие, выстрелить», - отметил Виталий.

Он добавил, что технические характеристики САУ позволяют расчету поражать цели на 26-километровом расстоянии. Виталий подчеркнул, что его люди делали это уже неоднократно.

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Гиацинт-С» уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении. Враг маскировался в лесополосе, но его удалось обнаружить при помощи беспилотника.