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Артиллерист признался, что «Гиацинт-С» дает заехать в «непроходимые дебри»

Командир орудия Виталий заметил, что его расчет неоднократно поражал цели на расстоянии в 26 километров.
Варвара Шрадер 2025-04-28 14:59:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с российскими артиллеристами, уничтожающими боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Командир самоходки «Гиацинт-С» высоко оценил проходимость машины. 

«Мы более маневренные, можем заехать в непроходимые дебри и поставить орудие, выстрелить», - отметил Виталий. 

Он добавил, что технические характеристики САУ позволяют расчету поражать цели на 26-километровом расстоянии. Виталий подчеркнул, что его люди делали это уже неоднократно.

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Гиацинт-С» уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении. Враг маскировался в лесополосе, но его удалось обнаружить при помощи беспилотника. 

#ДНР #Донбасс #спецоперация #САУ #Гиацинт-С
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