Командир морпехов: мы заскочили за шиворот ВСУ в Горнальском монастыре

Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский пообщался с командиром десантно-штурмовой роты из состава 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метан. Он рассказал, как российские бойцы овладели Горнальским монастырем в Курской области.

«Нами было решено использовать железные лодки. Рассчитали так вес и количество снаряжения, чтобы они могли дойти на хорошей скорости, не перевернуться. Как только им заскочили, грубо говоря, за шиворот, у них начались проблемы. Враг уже не мог вести ту оборону», - сообщил Метан.

Военнослужащий добавил, что ему уже доводилось участвовать в форсировании рек. Но пятикилометровый марш в тыл противника, который морпехи предприняли в ходе боев за Горналь, оказался для него чем-то новым.

Ранее военный священник иеромонах Мелетий рассказал, что украинские боевики стреляли по Горнальскому монастырю танковыми снарядами прямой наводкой с первых же дней вторжения в Курскую область. А военнослужащие из состава группировки войск «Север» продемонстрировали кадры освобождения монастыря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.