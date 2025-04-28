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Командир морпехов: мы заскочили за шиворот ВСУ в Горнальском монастыре

Для того чтобы зайти там, где не ждали, штурмовые группы морских пехотинцев использовали железные лодки и форсировали водную преграду.
Олег Калинобродский 2025-04-28 11:00:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский пообщался с командиром десантно-штурмовой роты из состава 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метан. Он рассказал, как российские бойцы овладели Горнальским монастырем в Курской области. 

«Нами было решено использовать железные лодки. Рассчитали так вес и количество снаряжения, чтобы они могли дойти на хорошей скорости, не перевернуться. Как только им заскочили, грубо говоря, за шиворот, у них начались проблемы. Враг уже не мог вести ту оборону», - сообщил Метан. 

Военнослужащий добавил, что ему уже доводилось участвовать в форсировании рек. Но пятикилометровый марш в тыл противника, который морпехи предприняли в ходе боев за Горналь, оказался для него чем-то новым. 

Ранее военный священник иеромонах Мелетий рассказал, что украинские боевики стреляли по Горнальскому монастырю танковыми снарядами прямой наводкой с первых же дней вторжения в Курскую область. А военнослужащие из состава группировки войск «Север» продемонстрировали кадры освобождения монастыря

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#морская пехота #Курская область #наш эксклюзив #метан #приграничье #Горналь #Горнальский монастырь
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