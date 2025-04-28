Аэропорт Пулково возобновил работу после введенных ограничений

Ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково сняты спустя два часа после введения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении ведомства.

За период действия временных ограничений диспетчеры Пулково перенаправили на запасные аэродромы 17 самолетов.

Напомним, этим утром в работу Пулково были внесены изменения. Аэропорт закрывали из соображений безопасности.