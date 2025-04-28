Китай обвинил Филиппины в незаконной высадке на спорном рифе Тесянь

Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море.

Власти КНР зафиксировали высадку шести граждан Филиппин на рифе, несмотря на предупреждения Пекина. Китай считает эту высадку незаконной, заявил официальный представитель Управления береговой охраны этой страны Лю Дэцзюнь.

Китайские правоохранительные органы провели проверку и приняли необходимые меры.

В сообщении говорится о том, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающей морской акваторией. Риф Тесянь входит в эту территорию.

В береговой охране подчеркнули, что действия Филиппин нарушают территориальный суверенитет Китая и подрывают мир в Южно-Китайском море. Пекин призвал Филиппины прекратить нарушения.

В середине апреля сотрудники береговой охраны КНР высадились на рифе для сбора доказательств незаконной деятельности Филиппин. Они развернули там государственный флаг и убрали мусор.

В конце января 2025 года Китай вытеснил два филиппинских судна из морской акватории вблизи спорного рифа.

КНР ведет споры с другими странами по поводу принадлежности некоторых районов в Южно-Китайском море. В частности, речь идет о районах Парасельских островов, архипелага Наньша и рифа Хуанъянь. На этих участках были обнаружены значительные запасы углеводородов. В спорах участвуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.