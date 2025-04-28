МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Китай обвинил Филиппины в незаконной высадке на спорном рифе Тесянь

Власти КНР зафиксировали высадку шести граждан Филиппин на рифе, несмотря на предупреждения Пекина.
Владимир Рубанов 2025-04-28 00:35:59
© Фото: Jonathan Carlile imageBROKER.com Global Look Press

Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море.

Власти КНР зафиксировали высадку шести граждан Филиппин на рифе, несмотря на предупреждения Пекина. Китай считает эту высадку незаконной, заявил официальный представитель Управления береговой охраны этой страны Лю Дэцзюнь.

Китайские правоохранительные органы провели проверку и приняли необходимые меры.

В сообщении говорится о том, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающей морской акваторией. Риф Тесянь входит в эту территорию.

В береговой охране подчеркнули, что действия Филиппин нарушают территориальный суверенитет Китая и подрывают мир в Южно-Китайском море. Пекин призвал Филиппины прекратить нарушения.

В середине апреля сотрудники береговой охраны КНР высадились на рифе для сбора доказательств незаконной деятельности Филиппин. Они развернули там государственный флаг и убрали мусор.

В конце января 2025 года Китай вытеснил два филиппинских судна из морской акватории вблизи спорного рифа.

КНР ведет споры с другими странами по поводу принадлежности некоторых районов в Южно-Китайском море. В частности, речь идет о районах Парасельских островов, архипелага Наньша и рифа Хуанъянь. На этих участках были обнаружены значительные запасы углеводородов. В спорах участвуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

#Китай #кнр #Южно-Китайское море #Береговая охрана #Филиппины #РИФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 