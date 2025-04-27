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Китаец сбежал из колонии-поселения в Приморском крае

Специалисты принимают усиленные меры по розыску преступника.
Анастасия Бобылева 2025-04-27 07:37:31
© Фото: megufsin25, Telegram

В Приморском крае китаец сбежал из колонии-поселения, его объявили в розыск. Об этом сообщило ГУФСИН России по Приморскому краю.

«ГУФСИН  принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая,  отбывавшего наказание в КП-26 в п. Приморский Хасанского района», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что на момент побега он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки. В ведомстве напомнили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны и могут свободно перемещаться по территории, а также покидать ее с разрешения администрации.

#Китай #в стране и мире #Приморский край #побег #колония-поселение
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