Китаец сбежал из колонии-поселения в Приморском крае

В Приморском крае китаец сбежал из колонии-поселения, его объявили в розыск. Об этом сообщило ГУФСИН России по Приморскому краю.

«ГУФСИН принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в п. Приморский Хасанского района», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что на момент побега он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки. В ведомстве напомнили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны и могут свободно перемещаться по территории, а также покидать ее с разрешения администрации.