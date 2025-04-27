В Херсонской области на правом берегу Днепра артиллеристы-десантники одноименной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации украинского противника. Для ударов они использовали буксируемое орудие «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

Воздушная разведка засекла скопления личного состава боевиков ВСУ, их обнаружили в заброшенных постройках на правобережье Днепра. Бойцы оперативно передали координаты вражеского пункта временной дислокации на позицию артиллеристам.

Получив боевую задачу, в считанные минуты десантники группировки войск «Днепр» развернули «Гиацинт-Б» для ведения огня, навели его по заданным координатам и точными выстрелами, минимально расходуя снаряды, уничтожили постройку, где прятались украинские националисты.

После кадры объективного контроля с разведывательного беспилотника подтвердили уничтожение пункта временной дислокации с личным составом.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.