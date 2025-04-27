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«Гиацинт-Б» уничтожила спрятавшихся в постройке на правобережье Днепра врага

За считанные минуты десантники навели «Гиацинт-Б» по заданным координатам и минимальным количеством снарядов уничтожили постройку украинских боевиков.
2025-04-27 05:33:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Херсонской области на правом берегу Днепра артиллеристы-десантники одноименной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации украинского противника. Для ударов они использовали буксируемое орудие «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

Воздушная разведка засекла скопления личного состава боевиков ВСУ, их обнаружили в заброшенных постройках на правобережье Днепра. Бойцы оперативно передали координаты вражеского пункта временной дислокации на позицию артиллеристам.

Получив боевую задачу, в считанные минуты десантники группировки войск «Днепр» развернули «Гиацинт-Б» для ведения огня, навели его по заданным координатам и точными выстрелами, минимально расходуя снаряды, уничтожили постройку, где прятались украинские националисты.

После кадры объективного контроля с разведывательного беспилотника подтвердили уничтожение пункта временной дислокации с личным составом.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВСУ #Херсонская область #Гиацинт-Б #группировка войск «Днепр»
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