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Во Франции суд поставил точку в вопросе принадлежности кладбища в Ницце

Решено, что церковь святых Николая и Александры и православное кладбище Кокад в Ницце принадлежат России.
Марина Крижановская 2025-04-27 03:21:44
© Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции приняли решение, что России принадлежит право на церковь святых Николая и Александры, а также православное кладбище Кокад, что в Ницце, открытое в 1867 году.

Как сообщает 360.ru, это постановил апелляционный суд Экс-ан-Прованса, а также то, что расположившаяся в этих местах Русская православная культовая ассоциация Ниццы (ACOR) подлежит выселению.

Споры относительно церкви и кладбища длились с 2021 года, после того как существующая с 1923 года ACOR обратилась в суд. Представители организации обвиняли Россию в изъятии у них русского собора, церкви и кладбища, которыми прежде управляла ACOR.

«На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она (ACOR. - Прим. ред.) должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», - приводит СМИ решение французского суда.

Наравне со знаменитым кладбищем Сент-Женевьев-де-Буа, на котором погребены многие известные русские эмигранты, покинувшие Родину в годы революций и не только (писатель Иван Бунин, художники Зинаида Серебрякова и Константин Коровин, режиссер Андрей Тарковский, артист балета Рудольф Нуреев и многие другие), кладбище Кокад считается вторым по размеру русским кладбищем во Франции.

При этом церковь святых Николая и Александры является старейшим русским православным приходским храмом в Западной Европе. Ее возвели в конце 1850-х годов.

#Россия #в стране и мире #Франция #церковь #Ницца #Госзагрансобственность #кладбище Кокад
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