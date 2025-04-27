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При нападении на шахту по добыче золота в Нигерии погибли 26 человек

В северо-западной части страны, штате Замфара, произошло вооруженное нападение на шахту по добыче золота. Погибло уже 26 человек.
Дарина Криц 2025-04-27 02:43:00
© Фото: Zhang Baoping Xinhua Globallookpress

На северо-западе Нигерии произошло нападение на шахту по добыче золота, при этом количество погибших возросло до 26 человек.

Уточняется, что на расположенную в штате Замфара шахту совершили нападение вооруженные люди.

«Число погибших в результате рейда вооруженных лиц на шахту по кустарной добыче золота на северо-западе Нигерии возросло до 26», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя профсоюза шахтеров Нигерии Яхайя Адаму Гобирава, которого цитирует французское СМИ.

Он уточнил, что впервые на месторождение напали еще во вторник, но тогда атаку удалось отразить. Но уже в четверг количество боевиков увеличилось, у них имелось тяжелое вооружение.

В статье издания The Conversation говорилось, что на северо-западе Нигерии сосредоточены различные полезные ископаемые, признанные стратегическими: гранит, гипс, каолин, латерит, известняк, фосфат, поташ, кварцевый песок и, конечно, золото.

Со ссылкой на министра твердых полезных ископаемых Нигерии Деле Алаке говорится, что «влиятельные лица, занимающиеся незаконной добычей полезных ископаемых, спонсируют бандитизм» в этой стране.

При этом утверждается, что офицеры в отставке занимались координацией незаконной добычи полезных ископаемых по всей африканской республике, сказал сенатор от Северного Эдо Адамс Ошиомхоле.

#Нигерия #добыча золота #вооруженные лица #Золотодобывающая шахта
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