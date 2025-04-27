МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

Глава Минлесхоза сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины.
Владимир Рубанов 2025-04-27 23:19:11
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении лесных пожаров с территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам главы Минлесхоза, впервые в истории 21 февраля в Белоруссии начался пожароопасный период. Кулик не исключил причастность Украины и версию с поджогами на фоне распространения пожаров через границу.

Министр отметил, что возгорание на полтора километра произошло не само собой. Он подчеркнул, что такое не может быть случайностью в экосистеме.

Белорусские работники лесной отрасли находятся в готовности номер один, добавил глава Минлесхоза. Вдоль госграницы усилены пожарные расчеты.

В конце февраля был зафиксирован первый трансграничный пожар в Полесском лесхозе. Тогда огонь перешел с территории Украины по болотистой местности.

На минувшей неделе ликвидирован пожар в Милошевичском лесхозе. Он тоже перекинулся с Украины. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, привлекалось 20 единиц техники и 70 человек.

В воскресенье пресс-служба Минлесхоза сообщила о ликвидации крупного лесного пожара на границе с Украиной. В тушении задействовали работников и технику из пяти лесхозов.

#белоруссия #Украина #граница #министр #лесные пожары #Лесное хозяйство #поджоги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 