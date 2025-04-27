В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении лесных пожаров с территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам главы Минлесхоза, впервые в истории 21 февраля в Белоруссии начался пожароопасный период. Кулик не исключил причастность Украины и версию с поджогами на фоне распространения пожаров через границу.

Министр отметил, что возгорание на полтора километра произошло не само собой. Он подчеркнул, что такое не может быть случайностью в экосистеме.

Белорусские работники лесной отрасли находятся в готовности номер один, добавил глава Минлесхоза. Вдоль госграницы усилены пожарные расчеты.

В конце февраля был зафиксирован первый трансграничный пожар в Полесском лесхозе. Тогда огонь перешел с территории Украины по болотистой местности.

На минувшей неделе ликвидирован пожар в Милошевичском лесхозе. Он тоже перекинулся с Украины. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, привлекалось 20 единиц техники и 70 человек.

В воскресенье пресс-служба Минлесхоза сообщила о ликвидации крупного лесного пожара на границе с Украиной. В тушении задействовали работников и технику из пяти лесхозов.