Температура в Москве снова может опуститься до нуля градусов

Температура воздуха в Москве ближайшей ночью может снова опуститься до нуля градусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

«Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной - температура к утру опустится до 0 – плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения», – написал Леус.

По его словам, уже в понедельник, 28 апреля столбики термометров поднимутся до отметки +9...+11 градусов. Осадков в городе не ожидается.

Во вторник будет чуть холоднее – от восьми до десяти градусов тепла. Небо затянут облака, и выпадут осадки.

Дальше температурный фон начнёт налаживаться, и значения почти вернутся в климатическую норму для этих чисел.