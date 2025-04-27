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Температура в Москве снова может опуститься до нуля градусов

Столицу ожидает последняя волна арктического вторжения.
Константин Денисов 2025-04-27 22:12:03
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Температура воздуха в Москве ближайшей ночью может снова опуститься до нуля градусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

«Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной - температура к утру опустится до 0 – плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения», – написал Леус.

По его словам, уже в понедельник, 28 апреля столбики термометров поднимутся до отметки +9...+11 градусов. Осадков в городе не ожидается.

Во вторник будет чуть холоднее – от восьми до десяти градусов тепла. Небо затянут облака, и выпадут осадки.

Дальше температурный фон начнёт налаживаться, и значения почти вернутся в климатическую норму для этих чисел.

#Москва #Погода #температура
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