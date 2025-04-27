Резня раздора: почему в отношениях Украины и Польши наметился серьезный конфликт

В отношениях Украины и Польши, очевидно, грядет большой конфликт. Причина ему – поисковые работы, которые стартовали на этой неделе на месте бывшей деревни Пузняки Тернопольской области Украины.

Так это место называется сейчас, а в начале прошлого века – это Волынское воеводство. И тут становится понятно, почему на эти поисковые работы так нервно реагируют в Киеве. Речь идет про Волынскую резню и начало эксгумации жертв этого геноцида.

Волынская трагедия – это массовые убийства польского гражданского населения на Западной Украине в 43-ем – 45-ом годах, совершенные украинскими националистами. По разным оценкам, на территориях, в которую тогда входили современные Ровенская, Волынская и частично Житомирская, Хмельницкая и Тернопольская области, от рук бандеровцев погибли более ста тысяч этнических поляков.

И в Варшаве про это не только помнят (11-ое июля в Польше признано Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами), но и требуют справедливого возмездия. В Киеве же, наоборот, про эти «геройства» старались не вспоминать и этой эксгумации сопротивлялись до последнего.

И понятно, почему. Эта кровавая резня выбивает из-под ног нынешнего режима весь фундамент его идеологии, славящей Бандеру и его приспешников. Объяснить полякам, почему украинские националисты резали беззащитных женщин и детей, не получается.

И как бы не обнимались в последние годы лидеры Украины и Польши, этим улыбкам польских панов верить не стоит. Еще год назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока не решит этот исторический вопрос и не покается в совершенных злодеяниях. Этот же тезис повторил и премьер Польши Дональд Туск.

И как бы не увиливал официальный Киев от этих разбирательств, похоже, в этот раз возмездие неминуемо. Раскопки на месте резни начались, и когда в ближайшее время начнется реальная эксгумация, и из земли начнут поднимать скелеты зверски замученных женщин и детей, украинским властям придется официально признать преступления бандеровцев. А, возможно, еще придется и заплатить. Так что все самое интересное в польско-украинских отношениях только начинается.

Подробнее о том, как Польша добивается от Украины исторической справедливости, и что по этому поводу думают в Киеве, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».