«Звезда» показала обстановку на рынке Горловки после обстрела ВСУ

Корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер показала кадры обстановки рынка в Горловке после его обстрела украинскими боевиками.

В результате атаки погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Также разрушены около 20 торговых павильонов.

«Помимо ряда, где был обнаружен погибший, остальные тоже повреждены. Пробита крыша, повсюду валяются осколки», – рассказал Шрадер.

Ранее власти ДНР неоднократно сообщали о целенаправленных ударах ВСУ по гражданским объектам населенных пунктов региона. Под прицел вражеских орудий попадали автобусы, пожарная часть, больницы, дворец культуры и так далее.