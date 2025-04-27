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«Звезда» показала обстановку на рынке Горловки после обстрела ВСУ

В результате атаки противника один человек погиб.
Варвара Шрадер Константин Денисов 2025-04-27 18:07:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер показала кадры обстановки рынка в Горловке после его обстрела украинскими боевиками.

В результате атаки погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Также разрушены около 20 торговых павильонов.

«Помимо ряда, где был обнаружен погибший, остальные тоже повреждены. Пробита крыша, повсюду валяются осколки», – рассказал Шрадер.

Ранее власти ДНР неоднократно сообщали о целенаправленных ударах ВСУ по гражданским объектам населенных пунктов региона. Под прицел вражеских орудий попадали автобусы, пожарная часть, больницы, дворец культуры и так далее.

#ДНР #ВСУ #Горловка #наш эксклюзив
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