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Лавров заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

Глава МИД РФ отметил, что нет никаких фактов об этом.
Сергей Лебедев 2025-04-27 18:35:47
© Фото: NASA, Global Look Press

Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывает спутник, который способен нести оружие. Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В марте аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об имеющихся для страны угрозах. В документе утверждалось, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие.

«Мы эти обвинения отвергли... Я не могу обсуждать достоверность докладов спецслужб. Мы никогда не получали никаких фактов, которые бы подтверждали эти обвинения», - добавил Сергей Лавров.

Руководитель МИД РФ отметил, что именно Россия многие годы продвигала в Организации Объединенных Наций договор о запрете размещения оружия в космосе. Однако как раз Соединенные Штаты выступают против этого.

#Россия #в стране и мире #космос #оружие #Сергей Лавров #сша #мид
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