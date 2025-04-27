Лавров заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывает спутник, который способен нести оружие. Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В марте аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об имеющихся для страны угрозах. В документе утверждалось, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие.

«Мы эти обвинения отвергли... Я не могу обсуждать достоверность докладов спецслужб. Мы никогда не получали никаких фактов, которые бы подтверждали эти обвинения», - добавил Сергей Лавров.

Руководитель МИД РФ отметил, что именно Россия многие годы продвигала в Организации Объединенных Наций договор о запрете размещения оружия в космосе. Однако как раз Соединенные Штаты выступают против этого.