Лавров заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывает спутник, который способен нести оружие. Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В марте аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об имеющихся для страны угрозах. В документе утверждалось, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие.
«Мы эти обвинения отвергли... Я не могу обсуждать достоверность докладов спецслужб. Мы никогда не получали никаких фактов, которые бы подтверждали эти обвинения», - добавил Сергей Лавров.
Руководитель МИД РФ отметил, что именно Россия многие годы продвигала в Организации Объединенных Наций договор о запрете размещения оружия в космосе. Однако как раз Соединенные Штаты выступают против этого.
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