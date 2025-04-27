Лавров: США не предлагали России отменить санкции

РФ не получала от США предложений по отмене санкций, но Вашингтон заинтересован в совместном ведении бизнеса, заявил Сергей Лавров.

В то же время, глава российского МИД отметил, что обе стороны заинтересованы в ведении совместного бизнеса, однако должен быть соблюден ряд условий.

«Американская сторона говорит, что заинтересована вести бизнес вместе с нами. Мы никогда не отвергаем бизнес-предложения при условии, что они основаны на равенстве возможностей, на равном отношении участников и ведут к балансу интересов», – сказал Лавров.

Министр отказался комментировать конкретные предложения, упоминаемые в СМИ, назвав их несерьезными.