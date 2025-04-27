Лавров: Россия не получала предложений об управлении ЗАЭС США и Украиной

Москва не получала от Вашингтона предложений о совместном управлении США и Украиной Запорожской атомной электростанцией. Об этом в воскресенье заявили российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что объект находится в надежных руках.

По словам главы ведомства, если не считать постоянных попыток Киева атаковать станцию и создать ядерную катастрофу, то требования безопасности полностью выполняются.

«Управление ЗАЭС находится в ведении российской госкорпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», - отметил Сергей Лавров.

Напомним, на днях появились сообщения, что Вашингтон якобы предложили передать контроль над ЗАЭС Украине под внешним управлением со стороны США. Об этом писало агентство Reuters со ссылкой на американский проект соглашения о прекращении огня, представленный европейским партнерам.