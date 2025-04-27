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Пожарные задействовали вертолеты при тушении бань в Москве

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Константин Денисов 2025-04-27 17:17:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Столичные пожарные задействовали вертолеты для тушения банного комплекса в Москве. Эксклюзивные кадры с места событий оказались в распоряжении телеканала «Звезда».

Кроме того, на место тушения прибыл пожарный поезд.

На кадрах видно, что семь зданий комплекса выгорели полностью. Причина возгорания по-прежнему неизвестна.

По предварительной информации пресс-службы МЧС России, в результате пожара никто не пострадал.

Обновлено. Открытое горение банного комплекса ликвидировано, сообщили в МЧС в 17.27 мск. Авиация сбросила на огонь 65 тонн воды.

#Москва #МЧС #наш эксклюзив #пожары
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