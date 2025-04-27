ДТП с грузовиком в Ставрополье унесло жизнь одного человека

В Ставропольском крае произошло столкновение грузовиков, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 26 апреля на 7-м километре автодороги "Подъезд к г. Ставрополю со стороны ФАД Кавказ", водитель автомобиля, начиная движение от обочины, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым рефрижератором», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте. Еще два человека получили травмы и их госпитализировали в больницу города Невинномысска.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Ведется выяснение всех обстоятельств ДТП.