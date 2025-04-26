Аэропорт Флориды закрыли из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Сент-Питесберг - Клируотер во Флориде закрыли после сообщения о взрывном устройстве. Об этом рассказал телеканал Fox News.

Инцидент произошел вечером в пятницу 25 апреля. Уточняется, что пассажиров самолета Allegiant эвакуировали.

«Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит - Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва», - сообщает телеканал.

О пострадавших или жертвах информации нет. Другие подробности инцидента также остаются неизвестными.