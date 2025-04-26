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Во Франции решили продать личную саблю Наполеона I

Стоимость холодного оружия варьируется в пределах 700 тысяч - одного миллиона евро.
Дарина Криц 2025-04-26 02:36:55
© Фото: Matteo Nardone Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции впервые на торги выставят принадлежавшую императору Наполеону I (1769-1821), саблю. Сообщается, что французский правитель хранил это оружие на всем протяжении своего правления.

По информации аукционного дома Drouot, которую приводит ТАСС, став первым консулом Французской республики в 1802 году, Наполеон заказал для личного пользования у Николя-Ноэля Буте - главы Версальской мануфактуры.

«С 1815 года оружие хранилось у потомков маршала и впервые будет выставлено на публичные торги», - отметили в Drouot, где и пройдут торги.

Отрекшись от престола, Наполеон I передал саблю маршалу Эмманюэлю де Груши, одному из своих ближайших коллег.

По оценкам экспертов, стоимость сабли колеблется в пределах 700 тысяч - одного миллиона евро. Ожидается, что аукцион состоится 22 мая в Париже в Hotel Drouot.

Вместе с этим, стало известно, что император заказывал себе две таких сабли. Вторая идентична выставляемой на продажу, она находится в России, в Санкт-Петербурге, в коллекции музея Эрмитаж.    

#в стране и мире #Франция #Париж #аукцион #торги #Наполеон I
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