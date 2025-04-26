Электробус сбил пешехода в центре Москвы, пострадавший госпитализирован

Электробус сбил пешехода в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного Мосгортранса, ДТП произошло возле дома № 7/8 на улице Маросейка.

«По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего допустил столкновение с электробусом», – говорится в сообщении.

В итоге пострадавший был госпитализирован, однако какой-либо информации о состоянии его здоровья нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливая точные обстоятельства инцидента.