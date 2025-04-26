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Хуситы заявили о ранении трех российских моряков при ударе США по Йемену

Сообщается, что нашим согражданам оказали медицинскую помощь.
Сергей Лебедев 2025-04-26 20:45:19
© Фото: Hani Ali ZUMAPRESS.com Globallookpress

Трое российских моряков пострадали в результате американского авиаудара по йеменскому морскому порту Рас-Иса. Такое заявление в субботу сделал министр иностранных дел правительства хуситов Джамаль Амир.

По его словам, ранения получили Артем Ванин, Игорь Койсиченко и Роман Кашпур. Всем им оперативно оказались медицинскую помощь.

«Силы береговой охраны вмешались, чтобы спасти их и переправить на лечение», - подчеркивается в заявлении.

Джамаль Амир отметил, что ВВС США нанесли удар во время разгрузки нефтяного танкера.

Официальные комментарии от российских дипломатов пока не поступали.

#Россия #в стране и мире #Йемен #Хуситы #Моряки
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