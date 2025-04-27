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В РСТ рассказали о компенсациях туристам в случае землетрясения в Турции

В Стамбуле за последние дни произошло несколько землетрясений.
Константин Денисов 2025-04-27 11:40:54
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы получить компенсацию ущерба при землетрясении, путешественникам рекомендуется приобретать отдельную страховку на случай форс-мажорных обстоятельств. Обычная туристическая не всегда предусматривает этот пункт.

«Если речь идет о ситуации в Турции, в частности, в Стамбуле, про землетрясение, то это является форс-мажорным обстоятельством непреодолимой силы. Если в договоре прописана компенсация на этот случай, то обязательно получится возвратить все средства», - сказал в беседе со «Звездой» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Он подчеркнул, что РСТ рекомендует покупать отдельную страховку здоровья на случай форс-мажора, а также для занятий экстремальными видами спорта.

В случае, если турист решил отказаться от уже приобретенной путевки в связи со стихийными бедствиями, то туроператоры, как правило, стараются идти навстречу клиентам и возмещать потраченные средства полностью, отметил Абдюханов. Однако исключением может стать та часть турпутевки, за которую компания сама может быть оштрафована - например, отмена брони в отеле.

В разговоре с нашим телеканалом представитель РСТ также уточнил, что землетрясения в Стамбуле не отпугивают российских туристов от поездки в Турцию, снижения спроса на путевки не наблюдается.

В Стамбуле за последние дни произошло сразу несколько землетрясений. Сейсмологи зафиксировали 128 афтершоков после землетрясения 23 апреля, при котором пострадал 151 человек. Спикер парламента Турции  предупредил, что новое мощное землетрясение в Стамбуле уже «на пороге» и к нему необходимо подготовиться. 

#Турция #землетрясение #Туристы #наш эксклюзив
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