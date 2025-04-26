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Турчанка подала на развод с мужем из-за звонка матери после землетрясения

Жительница Турции пожаловалась своему адвокату, что ее муж сразу после землетрясения в Стамбуле позвонил своей матери, а не ей.
Игнат Далакян 2025-04-26 12:42:03
© Фото: Martin Siepman, imageBROKER.com, Global Look Press

Жительница Стамбула подала на развод с мужем после землетрясения, узнав, что не могла до него дозвониться из-за того, что он в первую очередь позвонил своей матери, которая проживает в 200 километрах от города.

«Впервые в моей карьере я столкнулся с таким вопросом. Кому сначала нужно звонить после землетрясения - матери или жене?», - задался вопросом в соцсети Х адвокат Эргюн Казаныр.

Женщина объяснила ему, что когда ее супруг добрался до семьи, она взяла его телефон и увидела, что сразу после подземных толчков он звонил своей маме, а не ей. По словам адвоката, за его услуги она заплатила 250 тысяч лир, что составляет около 6,5 тысяч долларов.

«Я не собираюсь оставаться до конца жизни с тем, кто не считает меня приоритетом», - цитирует женщину Казаныр.

Юрист затруднился ответить на вопрос турчанки, на чью сторону встанет суд в случае развода пары.

Землетрясение в Турции произошло в среду 23 апреля. Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметило, что магнитуда подземных толчков составила 6,2. Позднее в Стамбуле произошло очередное землетрясение магнитудой 4,3.

#Турция #стамбул #адвокат #Развод #земелетрясение
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