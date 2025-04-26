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Итальянка отсудила 10 тысяч евро у стучавшей каблуками соседки сверху

Женщина пожаловалась, что постоянный шум довел ее до «состояния хронической тревоги».
Анастасия Бобылева 2025-04-26 00:42:15
© Фото: Bernd Jürgens CHROMORANGE Globallookpress

В Сесто-Фьорентино в Италии женщина через суд взыскала с соседки сверху 10 тысяч евро за то, что постоянно слышала стук каблуков и шум падающих предметов. Об этом пишет издание Citta.

В публикации отмечается, что соседка сверху в 2018 году заменила пол в квартире на керамогранит. Этот материал оказался неудачным с точки зрения звукоизоляции, как уточняет Life.ru. Женщина снизу после этого стала каждый день слышать звуки падающих предметов и стучащих по полу каблуков.

Она пожаловалась суду на то, что постоянный шум вызывал у нее «состояние хронической тревоги». Сама соседка сверху отметила, что постелила 17 ковров, а также подчеркнула, что проблема заключается в конструктивных особенностях здания. Суд, однако, разрешил дело в пользу истца и обязал женщину, живущую сверху, выплатить соседке 10 тысяч евро. Сама пострадавшая изначально требовала компенсацию в размере 26 тысяч евро.

#в стране и мире #италия #суд #соседи #шум
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