Итальянка отсудила 10 тысяч евро у стучавшей каблуками соседки сверху

В Сесто-Фьорентино в Италии женщина через суд взыскала с соседки сверху 10 тысяч евро за то, что постоянно слышала стук каблуков и шум падающих предметов. Об этом пишет издание Citta.

В публикации отмечается, что соседка сверху в 2018 году заменила пол в квартире на керамогранит. Этот материал оказался неудачным с точки зрения звукоизоляции, как уточняет Life.ru. Женщина снизу после этого стала каждый день слышать звуки падающих предметов и стучащих по полу каблуков.

Она пожаловалась суду на то, что постоянный шум вызывал у нее «состояние хронической тревоги». Сама соседка сверху отметила, что постелила 17 ковров, а также подчеркнула, что проблема заключается в конструктивных особенностях здания. Суд, однако, разрешил дело в пользу истца и обязал женщину, живущую сверху, выплатить соседке 10 тысяч евро. Сама пострадавшая изначально требовала компенсацию в размере 26 тысяч евро.