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ФСБ показала допрос задержанного за шпионаж гражданина Румынии

Шпион отправил сведения о ПВО в Сочи украинской разведке.
Игнат Далакян 2025-04-25 09:57:00
© Фото: ФСБ © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности показала допрос задержанного за шпионаж гражданина Румынии. Шпион отправил сведения о средствах противовоздушной обороны в Сочи украинской разведке.

На допросе злоумышленник сознался, что сотрудничал со старшим уполномоченным разведки Украины по имени Владимир.

В ФСБ добавили, что задержанному пообещали безопасный выезд из РФ с дальнейшим вступлением в ряды украинских войск.

В отношении гражданина Румынии возбудили уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

#Сочи #ФСБ #Румыния #Задержание #Уголовное дело #Допрос #Шпион
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