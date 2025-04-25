ФСБ показала допрос задержанного за шпионаж гражданина Румынии

Федеральная служба безопасности показала допрос задержанного за шпионаж гражданина Румынии. Шпион отправил сведения о средствах противовоздушной обороны в Сочи украинской разведке.

На допросе злоумышленник сознался, что сотрудничал со старшим уполномоченным разведки Украины по имени Владимир.

В ФСБ добавили, что задержанному пообещали безопасный выезд из РФ с дальнейшим вступлением в ряды украинских войск.

В отношении гражданина Румынии возбудили уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.