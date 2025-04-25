В Москве раскрыли убийство 25-летней давности

Сотрудники Московской прокуратуры раскрыли дело 25-летней давности и установили личность предполагаемого убийцы 34-летней женщины.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов арестовали 46-летнего подозреваемого. Преступление произошло в столице в 2000 году в одной из квартир по улице Челябинской.

По предварительным данным, молодая женщина находилась в компании двух знакомых ей мужчин, распивая алкогольные напитки. Между ними произошла ссора. Мужчины били и душили приятельницу, ударили ее молотком и ножом. В итоге они выбросили ее труп из окна квартиры.

Также говорится, что второй подозреваемый к настоящему времени уже скончался. О произошедшем сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.