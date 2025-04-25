МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве раскрыли убийство 25-летней давности

Один из подозреваемых в совершении убийства скончался, второго задержали спустя 25 лет.
Дарина Криц 2025-04-25 05:21:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудники Московской прокуратуры раскрыли дело 25-летней давности и установили личность предполагаемого убийцы 34-летней женщины.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов арестовали 46-летнего подозреваемого. Преступление произошло в столице в 2000 году в одной из квартир по улице Челябинской.

По предварительным данным, молодая женщина находилась в компании двух знакомых ей мужчин, распивая алкогольные напитки. Между ними произошла ссора. Мужчины били и душили приятельницу, ударили ее молотком и ножом. В итоге они выбросили ее труп из окна квартиры.

Также говорится, что второй подозреваемый к настоящему времени уже скончался. О произошедшем сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

#в стране и мире #убийство #преступление #арест #Прокуратура Москвы #срок давности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 