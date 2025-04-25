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В Конго 10 человек погибли при обрушении шахты

Число погибших может возрасти, учитывая количество раненых, сообщил губернатор региона.
Анастасия Бобылева 2025-04-25 03:37:50
© Фото: Jürgen Bätz dpa Globallookpress

В провинции Южное Киву ДР Конго обрушилась шахта рудника Лухихи. Как сообщило агентство Reuters, 10 человек погибли в результате произошедшего.

«По меньшей мере 10 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на востоке Демократической Республики Конго», - говорится в публикации.

Назначенный движением М23 губернатор региона Дуглас Дуния Масумбуко сообщил, что это число может увеличиться, так как есть раненые. Он объяснил, что причиной обрушения могли стать плохой контроль за строительством и некачественное обслуживание золотых скважин.

Повстанцы из движения М23 еще в феврале захватили город Букаву - административный центр провинции Южное Киву на востоке Конго - и продолжают захватывать населенные пункты провинции. В марте они взяли под контроль город Валюнг.

#обрушение шахты #др конго #южное киву
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