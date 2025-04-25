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В Мозамбике из-за действий террористов дома покинули 15 тысяч жителей

В провинции Кабу-Делгаду преступники сожгли церкви и 95 домов, уже появились первые жертвы.
Марина Крижановская 2025-04-25 02:32:39
© Фото: Jacek Sopotnicki httpimagebroker.com#search Globallookpress

Новые атаки террористических группировок в северо-восточной части Мозамбика вынудили тысячи человек покинуть район Анкуабе. Речь идет о порядка 15 тысячах жителей, которые уехали из этой местности.

Уточняется, что в последние дни вооруженные группировки напали на деревни Нколе, Нониа, Муэла, Нгура и Миегане в районе Анкуабе провинции Кабу-Делгаду. Они начали грабить людей, жечь их дома, убивать и насильно уводить с собой людей, если те не могли выплатить «выкуп» в размере 10 тысяч метикалов, что эквивалентно 150 долларам.

Как сообщило 24 апреля португальское агентство Lusa со ссылкой на данные местного представительства ООН, в глубине Анкуабе найдены три погибших человека.

«Распространение информации о предполагаемых террористах повергает мозамбикские общины в Анкуабе в панику», - говорится в сообщении от 21 апреля.

За пять дней до этого появилась информация, что преступники сожгли церкви и 95 домов в Кабу-Делгаду.

Последнее нападение на Анкуабе произошло в ноябре 2024 года. В следующем месяце местный военачальник, командующий армией генерал-майор Тиагу Нампеле, объявил о стабилизации обстановки в провинции Кабу-Делгаду на 90% спустя несколько лет борьбы.

В этой провинции воюют террористические группировки «Ансар ас-Сунна», имеющая отношение к запрещенному в России «Исламскому государству»* и его подразделению ISCAP. Они добиваются создания на территории Мозамбика исламистского государства.

Боевики из тропических лесов района Макомиа регулярно совершали вылазки и захватывали населенные пункты. В июле 2024 года армия и силы безопасности Мозамбика при поддержке миротворцев Сообщества развития Юга Африки разгромили базы террористов в трех районах Кабу-Делгаду.

#в стране и мире #террористы #Мозамбик #разбой #миграция населения #Кабу-Делгаду
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