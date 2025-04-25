Две недели до Победы: 80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

Ровно 80 лет назад, 25 апреля 1945-го, на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. На полуразрушенном мосту всего в ста километрах от Берлина советские и американские военные пожали друг другу руки.

Уникальное событие проходило под аккомпанемент предощущения победы - через две недели Берлин падет. Всему миру братания военнослужащих запомнились по фотографии, на которой лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон жмут друг другу руки.

Перед контактом обе стороны даже разработали брошюры, в которых детально расписывались элементы формы солдат и офицеров. После встречи начались контакты по иерархии - от командиров среднего звена к высшему командующему составу.

Простых советских воинов тоже проинструктировали. Им было велено вести себя сдержано. От радости, конечно, этим пренебрегали. Зато остальные предписания, которые касались каждой детали в общении, соблюдали. Позже встретились командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев и командующий 12-й группы армии США генерал Омар Брэдли.

Встреча на Эльбе состоялась, несмотря на козни со стороны врага.

«Гитлер до последнего надеялся вбить клин и на то, что союзники раздерутся», - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Немного в стороне от встречи на Эльбе была еще одна история советско-американского братства. Солдат армии США Джозеф Байерли попал в плен к немцам. Он сбежал из концентрационного лагеря для военнопленных в Альт-Древице и оказался в рядах советской армии.

«Когда Жуков узнал, что у него там в госпитале лежит американец, он лично приехал и с ним познакомился. Ну и потом, конечно, его отпустили домой», - рассказывает куратор выставки «Встреча на Эльбе» в Музее Победы Лидия Степанова.

Напомним, в минувшую среду в Музее Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка «Встреча на Эльбе».