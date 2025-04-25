«Диктант Победы» в 2025 году писали замминистра обороны и космонавты на орбите

Почти 90 стран приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы». На вопросы о Великой Отечественной войне отвечали и космонавты на борту МКС. В России сегодня работало 35 тысяч площадок. Важные события и даты вспоминали школьники, студенты, рабочие, пенсионеры и военнослужащие. В акции приняли участие замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

За семь лет из скромной инициативы диктант превратился в масштабный проект мирового уровня, к которому в этом году присоединились сотни тысяч человек из разных уголков земного шара. И даже за его пределами.

«Вы собрались на десятках тысяч площадок, а мы находимся на орбите, на высоте 419 километров над Землей», – поприветствовал участников акции космонавт Алексей Зубрицкий.

Старт международной акции «Диктант Победы» торжественно дали в Москве. В этом году дата особая. Диктант проводят в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.

Центральной площадкой стал музей Победы на поклонной горе. В это же время, но за партами в других регионах страны вспоминали важные события и даты школьники, студенты, рабочие и пенсионеры.

В Курской области самым возрастным участником стал ветеран военной службы и труженик тыла. Когда пришла война Виктору Григорьевичу Шатохину было 11 лет.

«Это для меня очень важно. Мы каждый год пишем «Диктант Победы». Нужно, чтобы народ знал. И нашу историю чтобы никто не мог переписать», – сказал Шатохин.

От героев былых времен – к тем, кто сейчас кует победу в зоне специальной военной операции. Штурмовик из Ростова-на-Дону уже более двух лет борется с неонацизмом в составе 150-ой гвардейской дивизии. Вместе с сослуживцами освобождал Марьинку, Курахово и другие населенные пункты на Дзержинском направлении. Во время отпуска решил присоединиться к акции.

«День Победы – это замечательный праздник для всех нас. Самое главное, не забывается победа. С этими диктантами будет проще нашим сыновьям, и никто не забудет такой великий праздник», – поделился командир взвода стрелкового батальона с позывным Бес.

В этом году к диктанту присоединились больше 45-ти тысяч военнослужащих. Площадки для провидения акции разворачивали в самых разных местах: в воинских частях, вузах и даже на кораблях. Только на Северном флоте проверили свои знания истории практически 2000 моряков.

«Эта просветительная акция вызывает большой интерес в Вооруженных силах Российской федерации. Сохраняя связь поколений диктант не только проверяет знания о ВОВ, но и становится мостом между поколениями. Объединяя ветеранов, молодежь и детей в борьбе за правду истории», – отметил важность события заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин

На личном примере важность акции продемонстрировали офицеры в национальном центре управления обороной страны. Для них диктант провела ведущая телеканала «Звезда», внучка маршала бронетанковых войск Олега Лосика – Ирина Лосик.

Одними из первых написали диктант моряки Тихоокеанского флота. На борту «Маршала Крылова» личный состав вспоминал школьную программу и события современной истории. В этом году специальной военной операции посвящена четверть вопросов.

За сутки от Камчатки акция преодолела большой путь до Калининграда. «Диктат Победы» объединил больше двух с половиной миллионов человек. Только в России сегодня работало 35 тысяч площадок. А еще приобщиться к истории и вспомнить подвиги наших соотечественников могли в 90 странах мира.