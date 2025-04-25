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В Москве высадили сиреневую аллею в память о военных следователях

Аллея стала памятником тем, кто отстаивал идеалы справедливости и свободы.
Сергей Лебедев 2025-04-25 21:39:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве появилась еще одна сиреневая аллея. Ее высадили в память об ушедших из жизни военных следователях и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Военного следственного управления СК России по городу Москве и столичной военной прокуратуры, курсанты, ветераны военного следствия, родственники и близкие павших.

Аллея стала памятником тем, кто отстаивал идеалы справедливости и свободы. Именно ветки сирени были в руках тех, кто встречал победителей в мае 1945 года.

#Россия #в стране и мире #ВОВ #Следователи #сирень #аллея
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