В Музее Победы открылась выставка «Дважды победители. Свет для жизни»

В Музее Победы в пятницу открылась выставка «Дважды победители. Свет для жизни», которая посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Экспозиция подготовлена Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Министерством обороны и Министерство культуры, Государственным фондом «Защитники Отечества» и движением «Народный фронт».

Выставка впервые в современной России показывает в современном формате вклад топливно-энергетического комплекса в Великую Победу. На ней всей архивные материалы сочетаются с современными цифровыми решениями. Для экспозиции собрали и уникальные экспонаты, например, кусок «кабеля жизни», проложенного по дну Ладожского озера в 1942 году для энергоснабжения блокадного Ленинграда.

Также для выставки создали движущийся макет энергопоезда, который в 1943-м направили в освобожденный Сталинград. Кроме того, специально для детей была подготовлена модель «Энергетика из прошлого в будущее» – зона, демонстрирующая развитие энергетики.

В отдельном разделе собрали сведения о работе электроэнергетики, угольной и нефтяной отраслей во время Великой Отечественной войны, в том числе научные и технологические достижения.

В открытии экспозиции приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и директор Музея Победы Александр Школьник.

В ходе торжественной церемонии Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время сотрудники ТЭК продолжают подвиг своих предков, которые сделали нашу страну мощной державой.

«Сегодня одни сотрудники ТЭК участвуют в специальной операции, другие - трудятся под девизом "Все для фронта, все для Победы!". Вернувшиеся с СВО герои, в том числе и раненые, снова становятся в строй. Они - достойные продолжатели дела отцов и дедов, настоящая плеяда дважды победителей, те, ради кого мы живем и работаем!» - подчеркнул министр.

Анна Цивилева также отметила, что экспозиция демонстрирует значимость подвига поколения дважды победителей.

«Экспозиция вызывает сильные чувства и эмоции. В первую очередь гордость за людей, которые не только нашли в себе силы защитить страну и отстроить ее после войны, но сохранили в себе лучшие человеческие качества: любовь, доброту, сострадание. Это служит примером для каждого из нас, заставляет задуматься о глубине их подвига – духовного, гражданского. Мы преклоняемся перед нашими героями», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны.

Напомним, в феврале этого года был открыт первый этап выставки «Дважды победители». В экспозиции представили документальные кадры, отражающие трагедию мирных жителей регионов, освобожденных в ходе специальной операции, а также трофеи из зоны СВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.