Москвичам напомнили о штрафах за ловлю рыбы до 10 июня

Ловля рыбы почти всеми орудиями добычи в московском регионе запрещена в период нереста, с 1 апреля по 10 июня. Об это в беседе со «Звездой» напомнил начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области Игорь Крамарчук.

«В период с 1 апреля по 10 июня на водоемах рыбохозяйственного значения Москвы и Московской области запрещается рыбная ловля всеми орудиями добычи вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук на одного гражданина», - пояснил он.

Кроме того, общий суточный вес улова ограничен пятью килограммами. Однако из этого правила есть исключение.

«Если один экземпляр какой-то трофейный превышает пять килограмм, естественно, от него не будешь отрезать часть, рыболов имеет право целиком его забрать», - сказал Крамарчук.

Он уточнил, что административный штраф за нарушение правил ловли составляет для физических лиц от двух до пяти тысяч рублей. Если контролирующие органы заподозрят признаки уголовного деяния, например, в случае нанесения значительного ущерба, они могут передать материалы в правоохранительные органы.