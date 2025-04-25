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Москвичам пообещали потепление после арктического вторжения

Конец апреля принесет температуры ниже нормы.
Константин Денисов 2025-04-25 16:44:00
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил москвичей о резком похолодании уже в ближайшую ночь, а также рассказал, каким будет в столице начало мая.

По его словам, уже в ночь с 25 на 26 апреля погода в Москве резко испортится. Столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов. Днем в субботу воздух уже не прогреется теплее +5...+10 градусов.

Что касается ночи на воскресенье, то здесь уже возможны заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха ожидается в диапазоне от +3 до +8 градусов.

Начиная с понедельника ночи продолжат оставаться холодными с отрицательными значениями, днем не стоит ожидать погоду теплее +13 градусов. Лишь после 1 мая воздух прогреется до +16, однако в сам Праздник Весны и Труда Москву накроют ливни.

До конца апреля погода ожидается преимущественно сухая.

Еще в начале апреля метеорологи предупреждали жителей столицы о том, что конец месяца будет холодным из-за арктического вторжения.

#Москва #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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