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В Грузии раскрыли, с чем связан уход Гарибашвили из политики

Председатель партии Ираклий Гарибашвили сложил свои полномочия и полностью покинул политическую арену.
Константин Денисов 2025-04-25 16:17:42
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление лидера «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили об уходе из партии и из политики.

«Это внутренние пертурбации, которые никак не связаны с давлением Запада или оппозиции», - заверил Пипия.

Кроме того, он добавил, что действующей власти нужен примерно месяц, чтобы понять, как дальше выстраивать отношения с Россией и кто будет отвечать за это направление.

«Мы пытаемся понять, кто будет разговаривать с Россией и на каком уровне. Пока оттуда нет понимания. Нам нужен еще месяц, чтобы понять, как будем взаимодействовать», - сказал политик.

Напомним, ранее Гарибашвили сделал заявление о том, что покидает политическую арену. По его словам, тем самым он дал исчерпывающий ответ о своем будущем различным спекулянтам на эту тему.

В феврале Пипия заявлял о том, что Грузия разочаровалась в своих западных партнерах и планирует взять курс на сближение с Россией, Турцией, Азербайджаном и другими странами.

#Россия #Грузия #наш эксклюзив #Ираклий Гарибашвили #мамука пипия
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