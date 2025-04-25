В Грузии раскрыли, с чем связан уход Гарибашвили из политики

Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление лидера «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили об уходе из партии и из политики.

«Это внутренние пертурбации, которые никак не связаны с давлением Запада или оппозиции», - заверил Пипия.

Кроме того, он добавил, что действующей власти нужен примерно месяц, чтобы понять, как дальше выстраивать отношения с Россией и кто будет отвечать за это направление.

«Мы пытаемся понять, кто будет разговаривать с Россией и на каком уровне. Пока оттуда нет понимания. Нам нужен еще месяц, чтобы понять, как будем взаимодействовать», - сказал политик.

Напомним, ранее Гарибашвили сделал заявление о том, что покидает политическую арену. По его словам, тем самым он дал исчерпывающий ответ о своем будущем различным спекулянтам на эту тему.

В феврале Пипия заявлял о том, что Грузия разочаровалась в своих западных партнерах и планирует взять курс на сближение с Россией, Турцией, Азербайджаном и другими странами.