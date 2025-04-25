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Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Спецпосланник президента США прибыл в Москву сегодня утром.
Глеб Владовский 2025-04-25 14:25:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», - сообщил он журналистам.

В текущем году встреча российского президента с Уиткоффом является четвертой и второй за последние две недели. В последний раз Владимир Путин и Стивен Уиткофф виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта, встреча продлилась 4,5 часа.

Напомним, самолет со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом на борту вылетел из Парижа, предположительно, в сторону России 23 апреля. Темой разговора должно стать урегулирование конфликта на Украине.

#Россия #сша #Кремль #Владимир Путин #Стивен Уиткофф
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