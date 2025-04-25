Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», - сообщил он журналистам.

В текущем году встреча российского президента с Уиткоффом является четвертой и второй за последние две недели. В последний раз Владимир Путин и Стивен Уиткофф виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта, встреча продлилась 4,5 часа.

Напомним, самолет со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом на борту вылетел из Парижа, предположительно, в сторону России 23 апреля. Темой разговора должно стать урегулирование конфликта на Украине.