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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Такое решение регулятор принял в четвертый раз подряд.
Игнат Далакян 2025-04-25 13:30:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким», - говорится в сообщении.

Также в ЦБ РФ отметили, что сейчас рост внутреннего спроса все также опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. В регуляторе заявили, что российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Решения по ключевой ставке далее будут принимать в зависимости от ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями, указали в Банке России.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла о больших рисках при снижении ключевой ставки. По ее словам, если снизить ключевую ставку в условиях высокой инфляции, то могут повыситься цены и рыночные ставки.

#Экономика #в стране и мире #Банк России #ЦБ РФ #Ключевая ставка
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