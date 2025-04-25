В Киеве подтвердили, что в сбитом Ил-76 были военнопленные из ВСУ

Киевские власти фактически подтвердили информацию о находившихся на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 украинских военнопленных. Об этом сообщил замглавы МВД республики Леонид Тимченко.

«Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», - приводит его слова издание «Цензор».

Напомним, 24 января 2024 года произошло крушение борта Ил-76. На борту находились 74 человека. Среди них - 65 украинских военнослужащих, которых транспортировали для обмена. Также на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих российских военнослужащих. Все находившиеся на борту погибли.

В ходе расследования было установлено, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Пуск ракет осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Россия передала останки погибших военнопленных Киеву в декабре 2024 года.